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Ізраїль продовжив соціальну та медичну допомогу біженцям з України

Ізраїль продовжив соціальну та медичну допомогу біженцям з України

Київ • УНН

 • 1054466 перегляди

КИЇВ. 18 серпня. УНН. Медичне страхування та інша допомога, яка надається українським біженцям в Ізраїлі, буде продовжена до кінця року, повідомили в канцелярії прем'єр-міністра Ізраілю, передає УНН.

Цитата

“Згідно з дорученням прем’єр-міністра та за погодженням з міністром фінансів було вирішено продовжити до кінця року соціальну та медичну допомогу біженцям з України”, - йдеться у повідомлені.

Нагадаємо

10 серпня, посольство України в Ізраїлі повідомило, що згідно із останніми рішеннями уряду Ізраїлю, було припинено фінансування програми безкоштовного медичного страхування та обслуговування для біженців з України. Але посольством вживаються необхідні заходи реагування для пошуку взаємоприйнятного рішення з ізраїльською стороною.

"Вважаємо, що підтримка найуразливіших категорій наших співвітчизників має бути продовжена", - повідомила амбасада.

Але вже 14 серпня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що питання медичного страхування для українців в Ізраїлі, яке раніше було скасовано офіційним Єрусалимом, наразі вирішено позитивно. 

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