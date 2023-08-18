Ізраїль продовжив соціальну та медичну допомогу біженцям з України

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“Згідно з дорученням прем’єр-міністра та за погодженням з міністром фінансів було вирішено продовжити до кінця року соціальну та медичну допомогу біженцям з України”, - йдеться у повідомлені.

Нагадаємо

10 серпня, посольство України в Ізраїлі повідомило, що згідно із останніми рішеннями уряду Ізраїлю, було припинено фінансування програми безкоштовного медичного страхування та обслуговування для біженців з України. Але посольством вживаються необхідні заходи реагування для пошуку взаємоприйнятного рішення з ізраїльською стороною.

"Вважаємо, що підтримка найуразливіших категорій наших співвітчизників має бути продовжена", - повідомила амбасада.

Але вже 14 серпня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що питання медичного страхування для українців в Ізраїлі, яке раніше було скасовано офіційним Єрусалимом, наразі вирішено позитивно.