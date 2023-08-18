Израиль продолжил социальную и медицинскую помощь беженцам из Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Медицинское страхование и другая помощь, которая предоставляется украинским беженцам в Израиле, будет продлена до конца года, сообщили в канцелярии премьер-министра Израиля, передает УНН.
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“Согласно поручению премьер-министра и по согласованию с министром финансов было решено продлить до конца года социальную и медицинскую помощь беженцам из Украины”, - говорится в сообщении.
Напомним
10 августа, посольство Украины в Израиле сообщило, что согласно последним решениям правительства Израиля, было прекращено финансирование программы бесплатного медицинского страхования и обслуживания для беженцев из Украины. Но посольством принимаются необходимые меры реагирования для поиска взаимоприемлемого решения с израильской стороной.
"Считаем, что поддержка наиболее уязвимых категорий наших соотечественников должна быть продолжена", - сообщило посольство.
Но уже 14 августа, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что вопрос медицинского страхования для украинцев в Израиле, который ранее был отменен официальным Иерусалимом, в настоящее время решен положительно.