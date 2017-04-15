США начали испытания новейшей ядерной бомбы

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 72718 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 109962 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 168025 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 123417 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 120911 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114762 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105767 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107360 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103811 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 158804 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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США начали испытания новейшей ядерной бомбы

США начали испытания новейшей ядерной бомбы

Киев  •  УНН

 • 13132 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Национальное управление по ядерной безопасности и ВВС США начали квалификационные испытания новейшей 12-й модификации управляемой ядерной бомбы B61. Испытания были проведены 14 марта на полигоне “Тонопа” в штате Невада, сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Испытания проводились без ядерного заряда. Бомба B61-12 была сброшена с истребителя F-16. Таким образом проверялись как неядерные характеристики вооружения, так и возможности этого боевого самолета при использовании новой модификации B61.

Квалификационные тесты будут осуществляться еще в течение ближайших трех лет, после чего к марту 2020 года бомба поступит на вооружение американской армии.

Ранее, в 2015 году, американские военные уже провели три успешных предварительных теста этой бомбы.

Ядерная бомба B61 находится на вооружении ВВС США с 1968 года, и на данный момент американская армия располагает четырьмя ее модификациями, которые планируют заменить на B61-12.

Напомним, сегодня на параде в Пхеньяне, посвященном 105-летию со дня рождения основателя государства Кир Ир Сена, член Национального совета обороны Северная Корея Чхве Рен Хэ заявил, что КНДР ответит ядерным ударом, “если США устроят провокацию”.

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