США начали испытания новейшей ядерной бомбы
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Национальное управление по ядерной безопасности и ВВС США начали квалификационные испытания новейшей 12-й модификации управляемой ядерной бомбы B61. Испытания были проведены 14 марта на полигоне “Тонопа” в штате Невада, сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Испытания проводились без ядерного заряда. Бомба B61-12 была сброшена с истребителя F-16. Таким образом проверялись как неядерные характеристики вооружения, так и возможности этого боевого самолета при использовании новой модификации B61.
Квалификационные тесты будут осуществляться еще в течение ближайших трех лет, после чего к марту 2020 года бомба поступит на вооружение американской армии.
Ранее, в 2015 году, американские военные уже провели три успешных предварительных теста этой бомбы.
Ядерная бомба B61 находится на вооружении ВВС США с 1968 года, и на данный момент американская армия располагает четырьмя ее модификациями, которые планируют заменить на B61-12.
Напомним, сегодня на параде в Пхеньяне, посвященном 105-летию со дня рождения основателя государства Кир Ир Сена, член Национального совета обороны Северная Корея Чхве Рен Хэ заявил, что КНДР ответит ядерным ударом, “если США устроят провокацию”.