США почали випробування новітньої ядерної бомби
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Національне управління з ядерної безпеки і ВПС США почали кваліфікаційні випробування новітньої 12-й модифікації керованої ядерної бомби B61. Випробування були проведені 14 березня на полігоні "Тонопа" в штаті Невада, повідомляє УНН із посиланням на Deutsche Welle.
Випробування проводилися без ядерного заряду. Бомба B61-12 була скинута з винищувача F-16. Таким чином перевірялися як неядерні характеристики озброєння, так і можливості цього бойового літака при використанні нової модифікації B61.
Кваліфікаційні тести будуть здійснюватися ще протягом найближчих трьох років, після чого до березня 2020 року бомба надійде на озброєння американської армії.
Раніше, у 2015 році, американські військові вже провели три успішні попередні тести цієї бомби.
Ядерна бомба B61 перебуває на озброєнні ВПС США з 1968 року, і на даний момент американська армія у своєму розпорядженні має чотири її модифікації, які планують замінити на B61-12.
Нагадаємо, сьогодні на параді у Пхеньяні, присвяченому 105-й річниці від дня народження засновника держави Кир Ір Сена, член Національної ради оборони Північної Кореї Чхве Рен Хе заявив, що КНДР відповість ядерною ударом, "якщо США влаштують провокацію".