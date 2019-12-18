США планируют выделить 1 млрд долларов для энергетической независимости Восточной Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, который предусматривает предоставление 1 миллиарда долларов на поддержку энергетических проектов в Восточной Европе и Евразии для сокращения зависимости региона от российской нефти и газа. Об этом сообщает Радио Свобода, передает УНН.
Законодательные изменения одобрены Палатой представители 17 декабря как часть законопроекта о расходах на сумму 1,4 триллиона долларов, как ожидается, впоследствии на этой неделе документ примет Сенат и подпишет президент Дональд Трамп.
США обвиняют Россию в использовании нефтегазовых ресурсов для содержания зависимых от поставок энергоносителей соседей в пределах своей сферы влияния. Многие страны Восточной Европы получают большую часть своего энергетического импорта прямо или косвенно из России.
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Вашингтон пытается частично решить эту проблему, выделив 1 млрд долларов, которые могут быть использованы для финансирования стратегических энергетических проектов в регионе, таких как терминалы для сжиженного природного газа (СПГ), газопроводы, а также для производства солнечной и ветровой энергии.
Напомним, в Нафтогазе отреагировали на санкции США против “Северного потока 2”.
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