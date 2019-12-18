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США планують виділити 1 мільярд доларів для енергетичної незалежності Східної Європи

США планують виділити 1 мільярд доларів для енергетичної незалежності Східної Європи

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт, який передбачає надання 1 мільярда доларів на підтримку енергетичних проектів у Східній Європі та Євразії для скорочення залежності регіону від російської нафти та газу. Про це повідомляє Радіо Свобода, передає УНН.

Законодавчі зміни схвалені Палатою представників 17 грудня як частина законопроєкту про витрати на суму 1,4 трильйона доларів, як очікується, згодом цього тижня документ ухвалить Сенат і підпише президент Дональд Трамп.

США звинувачують Росію у використанні нафтогазових ресурсів для утримання залежних від постачання енергоносіїв сусідів у межах своєї сфери впливу. Багато країн Східної Європи отримують більшу частину свого енергетичного імпорту прямо або опосередковано з Росії.

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Вашингтон намагається частково вирішити цю проблему, виділивши 1 мільярд доларів, які можуть бути використані для фінансування стратегічних енергетичних проектів у регіоні, таких як термінали для скрапленого природного газу (СПГ), газопроводи, а також для виробництва сонячної та вітрової енергії.

Нагадаємо, у Нафтогазі відреагували на санкції США проти “Північного потоку 2”.

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