США поддерживают поставку Украине немецких боевых танков Leopard - СМИ

Детали

Как пишет газета, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан уже сообщил об этом советнику канцлера по внешней политике Йенсу Плетнеру в октябре.

Отмечается, что Салливан заявил Плетнеру в телефонном разговоре, что США приветствовали бы поставку Германией Leopard 2, но это должно быть сделано по инициативе Берлина.

При этом, там уточняют, что США не просили Германию осуществлять такие поставки.

В то же время, второй источник сообщил, что Салливан дал понять Плетнеру в октябре, что “было бы хорошо", если бы Германия поставила эти танки.

Германия не опровергла информацию о сигналах Салливана Плетнеру. Пресс-секретарь правительства заявил лишь, что канцелярия Олафа Шольца "находится в постоянном контакте с союзниками, особенно с США, относительно совместных усилий по поддержке Украины".

Добавим

1 декабря в Германии согласовали новый пакет военной помощи для Украины. Как сообщает пресс-служба правительства Германии, в пакете среди прочего зенитные самоходные установки Gepard и 100 тысяч медицинских аптечек.