США поддерживают поставку Украине немецких боевых танков Leopard - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Соединенные Штаты поддерживают поставки немецких боевых танков Leopard 2 в Украину, если Берлин решится это сделать. Об этом немецкой газете FAZ сообщили источники в немецком и американском правительствах, передает УНН.
Детали
Как пишет газета, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан уже сообщил об этом советнику канцлера по внешней политике Йенсу Плетнеру в октябре.
Отмечается, что Салливан заявил Плетнеру в телефонном разговоре, что США приветствовали бы поставку Германией Leopard 2, но это должно быть сделано по инициативе Берлина.
При этом, там уточняют, что США не просили Германию осуществлять такие поставки.
В то же время, второй источник сообщил, что Салливан дал понять Плетнеру в октябре, что “было бы хорошо", если бы Германия поставила эти танки.
Германия не опровергла информацию о сигналах Салливана Плетнеру. Пресс-секретарь правительства заявил лишь, что канцелярия Олафа Шольца "находится в постоянном контакте с союзниками, особенно с США, относительно совместных усилий по поддержке Украины".
Добавим
1 декабря в Германии согласовали новый пакет военной помощи для Украины. Как сообщает пресс-служба правительства Германии, в пакете среди прочего зенитные самоходные установки Gepard и 100 тысяч медицинских аптечек.