США підтримують постачання Україні німецьких бойових танків Leopard - ЗМІ

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Як пише газета, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван уже повідомив про це радника канцлера із зовнішньої політики Єнса Плетнера у жовтні.

Зазначається, що Салліван заявив Плетнеру у телефонній розмові, що США вітали б постачання Німеччиною Leopard 2, але це має бути зроблено з ініціативи Берліна.

При цьому там уточнюють, що США не просили Німеччину здійснювати такі поставки.

У той же час, друге джерело повідомило, що Салліван дав зрозуміти Плетнеру в жовтні, що “було б добре", якби Німеччина поставила ці танки.

Німеччина не спростувала інформацію про сигнали Саллівана Плетнеру. Прессекретар уряду заявив лише, що канцелярія Олафа Шольца "перебуває у постійному контакті з союзниками, особливо зі США, щодо спільних зусиль щодо підтримки України".

Додамо

1 грудня у Німеччині узгодили новий пакет військової допомоги для України. Як повідомляє пресслужба уряду Німеччини, у пакеті серед іншого зенітні самохідні установки Gepard та 100 тисяч медичних аптечок.