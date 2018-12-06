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США поддержали решение Порошенко о введении военного положения

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 декабря. УНН. Соединенные Штаты Америки поддерживают решение президента Украины Петра Порошенко о введении военного положения в ответ на агрессию России в Керченском проливе. Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США Курт Волкер в интервью “Голосу Америки”, передает УНН.

США поддержали решение Порошенко о введении военного положения

В частности, Волкер сказал об этом, отвечая на вопрос, являлось ли введение военного положения правильной идеей.

“Я думаю, что существуют конкретные причины, почему украинское правительство решило ввести военное положение на 30 дней в нескольких регионах страны.Чтобы это не затрагивало президентские выборы, но позволило мобилизацию призывников, передвижение военных сил. Что касается политического ответа, я думаю, что украинская власть правильно сделала, мощно подняв этот вопрос в НАТО, ЕС, в двусторонних отношениях”, — отметил спецпредставитель Госдепа США.

По его мнению, агрессией в Керченском проливе Россия пыталась повлиять на политику в Киеве, выставив власть в плохом свете.

“Россия годами закладывала кирпичи, которые привели к этому инциденту. Претензия на аннексию Крыма, претензия на территориальные воды, построение моста, усиление военно-морских патрулей, односторонняя претензия на контроль над доступом к Азовскому морю. Мы говорили с партнерами и предусматривали именно такие действия”, — подчеркнул Курт Волкер.

Он также предположил, что таким образом Россия пытается повлиять на украинские выборы, так же как она пыталась повлиять на выборы в Германии и Франции.

“Чего они не понимают, так это то, что украинцы изменились, у них сильнее ощущение национального духа и идентичности. Я хотел бы отметить выдержку украинских капитанов и моряков. Они пытались мирно пройти из Одессы в Мариуполь. Россияне их остановили, атаковали, преследовали, снова атаковали, взяли на абордаж и захватили. И они не стреляли в ответ. Они пытались избежать конфликта и вели себя ответственно”, — констатировал представитель Госдепартамента.

Напомним, Верховная Рада 26 ноября приняла закон об утверждении Указа Президента Украины “О введении военного положения в Украине”.

Решение поддержали 276 народных депутатов. Согласно указу, который обнародован на сайте президента, военное положение в Украине вводится сроком на 30 суток с 14:00 26 ноября в десяти областях Украины: Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской, а также во внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории.

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