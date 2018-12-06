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США підтримали рішення Порошенка про введення воєнного стану

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Сполучені Штати Америки підтримують рішення президента України Петра Порошенка про введення воєнного стану у відповідь на агресію Росії в Керченській протоці. Про це заявив спеціальний представник Державного департаменту США Курт Волкер в інтерв'ю " Голосу Америки ", передає УНН.

США підтримали рішення Порошенка про введення воєнного стану

Зокрема, Волкер сказав про це, відповідаючи на питання, чи було введення воєнного стану правильною ідеєю.

"Я думаю, що існують конкретні причини, чому український уряд вирішив ввести воєнний стан на 30 днів у декількох регіонах страни.Чтоби це не зачіпало президентські вибори, але дозволило мобілізацію призовників, пересування військових сил. Що стосується політичного відповіді, я думаю, що українська влада правильно зробила, потужно піднявши це питання в НАТО, ЄС, в двосторонніх відносинах ", - зазначив спецпредставник Держдепу США.

На його думку, агресією в Керченській протоці Росія намагалася вплинути на політику в Києві, виставивши влада в поганому світлі.

"Росія роками закладала цеглини, які привели до цього інциденту. Претензія на анексію Криму, претензія на територіальні води, побудова мосту, посилення військово-морських патрулів, одностороння претензія на контроль над доступом до Азовського моря. Ми говорили з партнерами і передбачали саме такі дії ", - підкреслив Курт Волкер.

Він також припустив, що таким чином Росія намагається вплинути на українські вибори, так само як вона намагалася вплинути на вибори в Німеччині та Франції.

"Чого вони не розуміють, так це те, що українці змінилися, у них сильніше відчуття національного духу та ідентичності. Я хотів би відзначити витримку українських капітанів і моряків. Вони намагалися мирно пройти з Одеси до Маріуполя. Росіяни їх зупинили, атакували, мали, знову атакували, взяли на абордаж і захопили. І вони не стріляли у відповідь. Вони намагалися уникнути конфлікту і вели себе відповідально ", - констатував представник Держдепартаменту.

Нагадаємо, Верховна Рада 26 листопада прийняла закон про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні".

Рішення підтримали 276 народних депутатів. Згідно з указом, який оприлюднений на сайті президента, військовий стан в Україні запроваджується строком на 30 діб з 14:00 26 листопада в десяти областях України: Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій і Херсонській, а також у внутрішніх водах України Азово-Керченської акваторії.

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