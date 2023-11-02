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США взорвали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III на испытаниях после аномалии после запуска

Киев • УНН

 • 161237 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. ВВС США заявили в среду, что взорвали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III над Тихим океаном после того, как после ее запуска с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии была обнаружена аномалия, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

США взорвали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III на испытаниях после аномалии после запуска

Детали

В ВВС США не уточнили деталей, но заявили, что формируют группу по анализу запуска для расследования.

"Командование извлекает уроки из каждого испытательного запуска, - заявила капитан Лорен Линскотт в письменном заявлении. - Сбор данных после запуска позволяет (Глобальному ударному командованию ВВС США) выявлять и устранять любые проблемы с системой вооружения, чтобы обеспечить постоянную надежность и точность Minuteman III".

Дополнение

Ракета Minuteman III, способная нести ядерный заряд, производства Boeing Co, как указывает издание, является ключевой для стратегического арсенала вооруженных сил США. Ракета имеет дальность полета более 9660 км и может двигаться со скоростью около 24 000 км/ч.

Около 400 ракет, как отмечается, расположены на базах ВВС США в Вайоминге, Монтане и Северной Дакоте.

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