США підірвали міжконтинентальну балістичну ракету Minuteman III на випробуваннях після аномалії після запуску
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. ВПС США заявили в середу, що підірвали міжконтинентальну балістичну ракету Minuteman III над Тихим океаном після того, як після її запуску з бази космічних сил Ванденберг у Каліфорнії було виявлено аномалію, пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
У ВПС США не уточнили деталей, але заявили, що формують групу щодо аналізу запуску для розслідування.
"Командування отримує уроки з кожного випробувального запуску, - заявила капітан Лорен Лінскотт у письмовій заяві. - Збір даних після запуску дозволяє (Глобальному ударному командуванню ВПС США) виявляти та усувати будь-які проблеми із системою озброєння, щоб забезпечити постійну надійність та точність Minuteman III".
Доповнення
Ракета Minuteman III, здатна нести ядерний заряд, виробництва Boeing Co, як вказує видання, є ключовою для стратегічного арсеналу збройних сил США. Ракета має дальність польоту понад 9660 км і може рухатися зі швидкістю близько 24 000 км/год.
Близько 400 ракет, як зазначається, розташовані на базах ВПС США у Вайомінгу, Монтані та Північній Дакоті.