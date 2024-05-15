США пересмотрят отношения с Грузией после вступления в силу закона об иноагентах

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила во время брифинга, что президент Грузии Саломе Зурабишвили должна применить вето против закона об иноагентах. В случае, если закон таки вступит в силу, США будут вынуждены фундаментально пересмотреть двусторонние отношения с Грузией, отметила пресс-секретарь, передает УНН.

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Мы ожидаем, что президент его посетит. Посмотрим, как поступит парламент Грузии. Если законопроект пройдет, то это заставит нас фундаментально пересмотреть наши отношения с Грузией отметила Жан-Пьер.

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Сегодня, 14 мая, парламент Грузии на пленарном заседании большинством голосов в третьем чтении принял поправки к закону об иноагентах. До этого по всей Грузии проходили массовые протесты. Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето на закон. Однако вето президента можно преодолеть: для этого нужно большинство голосов в парламенте.

С конца апреля, с тех пор как поправки снова были внесены в парламент, по всей Грузии начались массовые протесты. 11 мая на марш против поправок к закону об иноагентах в Грузии вышли 50 тыс. человек. Представители Еврокомиссии заявили, что закон об иноагентах станет препятствием для Грузии на пути в Евросоюз.

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