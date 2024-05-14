В Тбилиси возле здания парламента начались задержания. МВД Грузии заявляет, что акция якобы "приобрела насильственный характер"

Возле здания парламента Грузии начались задержания. В МВД Грузии утверждают, что акция якобы "приобрела насильственный характер", передает УНН со ссылкой на Новости Грузия.

Детали

Сначала СМИ сообщили, что группа участников акции протеста сломала забор у здания парламента.

Впоследствии стало известно, что у здания парламента Грузии начались задержания, полицейские выскочили через отверстие в заборе, который выломала группа участников акции. Известно о задержании лидера "Антикоррупционного движения".

Добавим

Кроме того, в МВД Грузии сделали заявление, что акция на проспекте Руставели якобы приобрела насильственный характер.

"МВД через громкоговорители требует от собравшихся покинуть территорию возле парламента, иначе будут применены спецсредства и водометы", - сообщают СМИ.

Раньше

Парламент Грузии в третьем окончательном чтении поддержал законопроект об иноагентах. 84 депутата проголосовали за, 30 – против.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили в очередной раз призвала правящую партию "Грузинская мечта" отозвать закон об "иноагентах".

Также глава страны озвучила альтернативную предложение: отложить дату вступления в силу закона до 1 ноября, после того, какую страну пройдут парламентские выборы.