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У Тбілісі біля будівлі парламенту почались затримання. МВС Грузії заявляє, що акція нібито "набула насильницького характеру"

У Тбілісі біля будівлі парламенту почались затримання. МВС Грузії заявляє, що акція нібито "набула насильницького характеру"

Київ • УНН

 • 17822 перегляди

Затримання почалися біля будівлі грузинського парламенту після того, як група протестувальників зламала огорожу, а Міністерство внутрішніх справ Грузії заявило, що акція набула насильницького характеру.

Біля будівлі парламенту Грузії почалися затримання. У МВС Грузії стверджють, що акція нібито "набула насильницького характеру", передає УНН із посиланням на Новини Грузія.

Деталі

Спершу ЗМІ повідомили, що група учасників акції протесту зламала паркан біля будівлі парламенту.

Згодом стало відомо, що біля будівлі парламенту Грузії почалися затримання, поліцейські вискочили через отвір у паркані, який виламала група учасників акції. Відомо про затримання лідера "Антикорпційного руху".

Додамо

Крім того, у МВС Грузії зробили заяву, що акція на проспекті Руставелі нібито набула насильницького характеру.

"МВС через гучномовці вимагає від присутніх залишити територію біля парламенту, інакше буде застосовано спецзасоби та водомети", - повідомляють ЗМІ.

Раніше

Парламент Грузії у третьому остаточному читанні підтримав законопроект про іноагентів. 84 депутати проголосували за, 30 - проти.

Раніше президентка Грузії Саломе Зурабішвілі вчергове закликала правлячу партію "Грузинська мрія" відкликати закон про "іноагентів".

Також очільниця країни озвучила альтернативну пропозицію: відкласти дату набрання чинності законом до 1 листопада, після того, яку країні пройдуть парламентські вибори.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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