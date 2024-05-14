У Тбілісі біля будівлі парламенту почались затримання. МВС Грузії заявляє, що акція нібито "набула насильницького характеру"
Київ • УНН
Затримання почалися біля будівлі грузинського парламенту після того, як група протестувальників зламала огорожу, а Міністерство внутрішніх справ Грузії заявило, що акція набула насильницького характеру.
Біля будівлі парламенту Грузії почалися затримання. У МВС Грузії стверджють, що акція нібито "набула насильницького характеру", передає УНН із посиланням на Новини Грузія.
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Спершу ЗМІ повідомили, що група учасників акції протесту зламала паркан біля будівлі парламенту.
Згодом стало відомо, що біля будівлі парламенту Грузії почалися затримання, поліцейські вискочили через отвір у паркані, який виламала група учасників акції. Відомо про затримання лідера "Антикорпційного руху".
Додамо
Крім того, у МВС Грузії зробили заяву, що акція на проспекті Руставелі нібито набула насильницького характеру.
"МВС через гучномовці вимагає від присутніх залишити територію біля парламенту, інакше буде застосовано спецзасоби та водомети", - повідомляють ЗМІ.
Раніше
Парламент Грузії у третьому остаточному читанні підтримав законопроект про іноагентів. 84 депутати проголосували за, 30 - проти.
Раніше президентка Грузії Саломе Зурабішвілі вчергове закликала правлячу партію "Грузинська мрія" відкликати закон про "іноагентів".
Також очільниця країни озвучила альтернативну пропозицію: відкласти дату набрання чинності законом до 1 листопада, після того, яку країні пройдуть парламентські вибори.