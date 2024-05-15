США переглянуть відносини з Грузією після набуття чинності законом про іноагентів
Київ • УНН
США погрожують докорінно переглянути двосторонні відносини з Грузією, якщо суперечливий закон про іноземних агентів набуде чинності, незважаючи на протести та президентське вето.
Прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр заявила під час брифінгу, що президент Грузії Саломе Зурабішвілі має застосувати вето проти закону про іноагентів. У разі, якщо закон таки набуде чинності, США будуть змушені фундаментально переглянути двосторонні відносини з Грузією, зазначила прес-секретар, передає УНН.
Деталі
Ми очікуємо, що президент його завітує. Побачимо, як вчинить парламент Грузії. Якщо законопроект пройде, то це змусить нас фундаментально переглянути наші відносини з Грузією
Доповнення
Сьогодні, 14 травня, парламент Грузії на пленарному засіданні більшістю голосів у третьому читанні ухвалив поправки до закону про іноагентів. До цього по всій Грузії відбувалися масові протести. Президент Грузії Саломе Зурабішвілі пообіцяла накласти вето на закон. Однак вето президента можна подолати: для цього потрібна більшість голосів у парламенті.
З кінця квітня, відколи поправки знову були внесені до парламенту, по всій Грузії почалися масові протести. 11 травня на марш проти поправок до закону про іноагентів у Грузії вийшли 50 тис. осіб. Представники Єврокомісії заявили , що закон про іноагентів стане перешкодою для Грузії на шляху до Євросоюзу.
У Тбілісі біля будівлі парламенту почались затримання. МВС Грузії заявляє, що акція нібито "набула насильницького характеру"14.05.24, 16:58 • 17821 перегляд