США передают Украине оружие по программе PURL без каких-либо задержек - Сибига
Киев • УНН
Глава МИД Украины заявил об отсутствии задержек в поставках оружия из США по программе PURL.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что на данный момент не существует никаких задержек с поставками вооружения из США в рамках программы PURL. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.
Детали
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости создания собственной антибаллистической системы. Он добавил, что Украина уже наладила массовое производство дронов и артиллерии.