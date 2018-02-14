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10 марта, 17:10 • 94986 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 97407 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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10 марта, 15:15 • 111687 просмотра

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США передали ВСУ более 2 тысяч приборов ночного видения

США передали ВСУ более 2 тысяч приборов ночного видения

Киев  •  УНН

 • 10072 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. США в рамках материально-технической помощи передало Вооруженным Силам Украины 2,5 тыс. приборов ночного видения. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ, передает УНН.

"14 февраля 2018 года состоялась церемония передачи Соединенными Штатами Америки для Вооруженных Сил Украины приборов ночного видения в количестве 2500 штук на общую сумму 5 млн 800 тысяч долларов... Это, как минимум, еще 10 батальонов, которые будут полностью оснащены приборами ночного видения, и будут подготовлены к ведению боевых действий ночью. Предварительное распределение этого оборудования проведено, и оно уже в ближайшее время поступит в войска", - сказал начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко.

Это оборудование предоставлено украинской стороне бесплатно согласно программе содействия безопасности в Украине, которая осуществляется при поддержке правительства США.

"Приборы ночного видения является лишь небольшой частью из общего объема оборонной помощи в 850 млн долларов, которую США предоставили Украине с 2014 года. США придерживаются обязательства помочь Украине защитить государственный суверенитет и территориальную целостность. Это поможет Украине на пути к общих целей - развития крепких, способных и совместных с НАТО Вооруженных Сил Украины", - сказала чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мари Йованович.

Как сообщал УНН, в октябре 2017 года США направили в Украину 40 медицинских "Хаммеров" для нужд ВСУ.

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