США передали ВСУ более 2 тысяч приборов ночного видения

"14 февраля 2018 года состоялась церемония передачи Соединенными Штатами Америки для Вооруженных Сил Украины приборов ночного видения в количестве 2500 штук на общую сумму 5 млн 800 тысяч долларов... Это, как минимум, еще 10 батальонов, которые будут полностью оснащены приборами ночного видения, и будут подготовлены к ведению боевых действий ночью. Предварительное распределение этого оборудования проведено, и оно уже в ближайшее время поступит в войска", - сказал начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко.

Это оборудование предоставлено украинской стороне бесплатно согласно программе содействия безопасности в Украине, которая осуществляется при поддержке правительства США.

"Приборы ночного видения является лишь небольшой частью из общего объема оборонной помощи в 850 млн долларов, которую США предоставили Украине с 2014 года. США придерживаются обязательства помочь Украине защитить государственный суверенитет и территориальную целостность. Это поможет Украине на пути к общих целей - развития крепких, способных и совместных с НАТО Вооруженных Сил Украины", - сказала чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мари Йованович.

Как сообщал УНН, в октябре 2017 года США направили в Украину 40 медицинских "Хаммеров" для нужд ВСУ.