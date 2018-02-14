США передали ЗСУ понад 2 тисячі приладів нічного бачення
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. США у рамках матеріально-технічної допомоги передало Збройним Силам України 2,5 тис. приладів нічного бачення. Про це на своїй сторінці у Facebook повідмоляє прес-служба Генерального штабу ЗСУ, передає УНН.
“14 лютого 2018 року відбулася церемонія передання Сполученими Штатами Америки для Збройних Сил України приладів нічного бачення у кількості 2500 штук на загальну суму 5 мільйонів 800 тисяч доларів... Це, як мінімум, ще 10 батальйонів, які будуть повністю оснащені приладами нічного бачення, і будуть підготовлені до ведення бойових дій в ночі. Попередній розподіл цього обладнання проведено, і воно вже найближчим часом поступить у війська”, — сказав начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко.
Це обладнання надано українській стороні безплатно відповідно до програми сприяння безпеці в Україні, яка здійснюється за підтримки уряду США.
“Прибори нічного бачення є лише невеликою частиною із загального обсягу оборонної допомоги у 850 мільйонів доларів, яку США надали Україні з 2014 року. США дотримуються зобов’язання допомогти Україні захистити державний суверенітет та територіальну цілісність. Це допоможе Україні на шляху до спільних цілей — розбудови міцних, спроможних та сумісних з НАТО Збройних Сил України”, — сказала надзвичайний і повноважний посол США в Україні Марі Йованович.
Як повідомляв УНН, у жовтні 2017 року США направили до України 40 медичних "Хаммерів" для потреб ЗСУ.