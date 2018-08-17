США передали Украине новую военную технику

"Мы предоставляем эту помощь, поскольку мы стремимся помогать Украине защищать свой суверенитет и территориальную целостность", - сказала Йованович во время церемонии передачи оборудования.



Отмечается, что после этого общее количество предоставленных подвижных РЛС TPQ-36 достигло 11.



Напомним, 13 августа президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет объемом 716 млрд долларов в 2019 финансовый год (начинается в США с 1 октября), который предусматривает помощь Украине.



