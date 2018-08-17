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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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США передали Украине новую военную технику

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 августа. УНН. Посол США в Украине Мари Йованович передала Вооруженным Силам Украины 2 подвижные радиолокационные системы контрбатарейной борьбы и оборудования для обслуживания радаров. Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине, обнародованном в пятницу, передает УНН.

США передали Украине новую военную технику

"Мы предоставляем эту помощь, поскольку мы стремимся помогать Украине защищать свой суверенитет и территориальную целостность", - сказала Йованович во время церемонии передачи оборудования.

Отмечается, что после этого общее количество предоставленных подвижных РЛС TPQ-36 достигло 11.

Напомним, 13 августа президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет объемом 716 млрд долларов в 2019 финансовый год (начинается в США с 1 октября), который предусматривает помощь Украине.

Украинские Национальные Новости

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