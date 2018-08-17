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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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США передали Україні новітню військову техніку

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Посол США в Україні Марі Йованович передала Збройним Силам України 2 рухомі радіолокаційні системи контрбатарейної боротьби і обладнання для обслуговування радарів. Про це йдеться в повідомленні посольства США в Україні, оприлюдненому в п’ятницю, передає УНН.

США передали Україні новітню військову техніку

"Ми надаємо цю допомогу, оскільки ми прагнемо допомагати Україні захищати свій суверенітет та територіальну цілісність", - сказала Йованович під час церемонії передачі обладнання.

Зазначається, що після цього загальна кількість наданих рухомих РЛС TPQ-36 сягнула 11.

Нагадаємо, 13 серпня президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет обсягом 716 млрд доларів на 2019 фінансовий рік (починається в США з 1 жовтня), який передбачає допомогу Україні.

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