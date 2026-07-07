Спасатели завершили ликвидацию последствий российской атаки на Одесчине, есть пострадавшие

Спасатели завершили ликвидацию последствий российской атаки на Одесчине, в результате которой пострадали шесть человек. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, пишет УНН.

Детали

По данным ГСЧС, из-за попадания было повреждено производственное предприятие. Также загорелись легковые автомобили и производственное оборудование.

Спасатели оперативно ликвидировали пожар и не допустили распространения огня на большую площадь.

К ликвидации последствий российского удара привлекли более 50 спасателей и 13 единиц техники ГСЧС. По предварительной информации, в результате атаки пострадали шесть человек.

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