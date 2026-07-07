россия нанесла удар по Одессе баллистической ракетой с кассетной боевой частью, количество пострадавших возросло до 6 - ОВА
Киев • УНН
Российская армия нанесла удар по гражданской Одесской области баллистической ракетой с кассетной боевой частью. Количество пострадавших возросло до шести, один человек в тяжелом состоянии.
Российская армия нанесла удар по гражданской Одесской области, применив баллистическую ракету с кассетной боевой частью, количество пострадавших возросло до шести. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.
В очередной раз, цинично пренебрегая нормами международного гуманитарного права, российская армия нанесла удар по гражданской Одесской области, применив баллистическую ракету с кассетной боевой частью. В результате вражеского обстрела загорелось здание на территории производственного предприятия и автомобили
По его словам, продолжаются работы по ликвидации последствий.
Кроме того, количество пострадавших в результате ракетного удара по Одессе увеличилось до шести.
Один человек в тяжелом состоянии, состояние еще троих - средней тяжести. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь
Напомним
Как сообщал УНН, армия рф атаковала Одессу, пострадала инфраструктура, пять человек госпитализированы.