россия нанесла удар по Одессе баллистической ракетой с кассетной боевой частью, количество пострадавших возросло до 6 - ОВА

Российская армия нанесла удар по гражданской Одесской области, применив баллистическую ракету с кассетной боевой частью, количество пострадавших возросло до шести. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

В очередной раз, цинично пренебрегая нормами международного гуманитарного права, российская армия нанесла удар по гражданской Одесской области, применив баллистическую ракету с кассетной боевой частью. В результате вражеского обстрела загорелось здание на территории производственного предприятия и автомобили - сообщил Кипер.

По его словам, продолжаются работы по ликвидации последствий.

Кроме того, количество пострадавших в результате ракетного удара по Одессе увеличилось до шести.

Один человек в тяжелом состоянии, состояние еще троих - средней тяжести. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь - резюмировал Кипер.

Напомним

Как сообщал УНН, армия рф атаковала Одессу, пострадала инфраструктура, пять человек госпитализированы.