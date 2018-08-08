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США ожидает мести от Ирана в киберпространстве - СМИ

Киев  •  УНН

 • 8486 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. В США готовятся к возможным кибератакам, которые Иран может нанести в ответ на повторное введение санкций на этой неделе президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявляют американские эксперты по вопросам кибербезопасности и разведки, передает УНН со ссылкой на AP.

"Хотя пока мы не имеем никаких конкретных угроз, мы наблюдаем увеличение слухов, связанных с иранской угрозой, в течение последних нескольких недель", - заявила директор по разработке стратегических угроз в компании Recorded Future Присцилла Мориучи.

Компания, базирующаяся в штате Массачусетс, еще в мае предусматривала, что вывод США по ядерной сделке спровоцирует кибер-ответ правительства Ирана в течение двух-четырех месяцев.

Разведывательные учреждения США выделили Иран как одну из главных иностранных киберугроз, стоящих перед Америкой вместе с Россией, Китаем и Северной Кореей. Волна нападений в 2012-2014 годах, по которой, по мнению американских властей, стоит Иран, была нацелена на банки и нанесла ущерб в десятки миллионов долларов.

Норм Роул, бывший руководитель по вопросам Ирана в офисе директора Национальной разведки, заявил, что ожидает от Тегерана реализации его кибер-сил.

"Я думаю, что существует большой шанс, что Иран будет использовать киберпространство. Вероятно, это не будет нападение, настолько разрушительным, что бы нарушить отношения с Европой. Но я не думаю, что иранцы сочтут это дорогой ценой. И это хороший способ показать свою способность наносить экономический ущерб против Соединенных Штатов", - сказал Рул.

Когда США вышли из ядерной сделки, ФБР выпустило предупреждение, что хакеры в Иране "могут осуществить ряд операций в компьютерной сети - от сканирования сетей на наличие потенциальной уязвимости к атакам с удалением данных - против американских сетей в ответ на вывод правительства США по ядерной сделки ", пишет издание.

Компания Accenture Security, глобальная компания по консалтингу, управлению и технологий, также предупредила во вторник, что новые санкции, "вероятно, будут побуждать эту страну активизировать деятельность, которая финансируется государством", в том числе, если Иран не сможет сохранить своих европейских коллег преданными ядерном пакту.

Отметим, что президент США Дональд Трамп заявил восьмого мая, что Вашингтон выходит из ядерной сделки с Ираном и восстанавливает режим санкций в отношении Тегерана.

Как сообщал УНН, 6 августа президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о восстановлении санкций против Ирана, которые были отменены после подписания в январе 2016 года Общего всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Тегерана.

Напомним, руководство Европейского союза, а также Франция, Германия и Великобритания выступили с совместным заявлением по вопросу возобновления действия санкций США в отношении Ирана.

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