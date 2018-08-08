США очікує помсти від Ірану у кіберпросторі - ЗМІ

"Хоча поки що ми не маємо жодних конкретних загроз, ми спостерігаємо збільшення чуток, пов'язаних з іранською загрозою, протягом останніх декількох тижнів", - заявила директор з розробки стратегічних загроз у компанії Recorded Future Прісцилла Моріучі.



Компанія, що базується в штаті Массачусетс, ще в травні передбачала, що виведення США з ядерної угоди спровокує кібер-відповідь уряду Ірану протягом двох-чотирьох місяців.



Розвідувальні установи США виділили Іран як одну з головних закордонних кіберзагроз, що стоять перед Америкою разом з Росією, Китаєм та Північною Кореєю. Хвиля нападів в 2012-2014 роках, за якою, на думку американської влади, стоїть Іран, була націлена на банки і завдала збитків у десятки мільйонів доларів.



Норм Роул, колишній керівник з питань Ірану в офісі директора Національної розвідки, заявив, що очікує від Тегерана реалізації його кібер-сил.



"Я думаю, що існує великий шанс, що Іран буде використовувати кіберпростір. Ймовірно, це не буде напад, настільки руйнівний, що він би порушив його відносини з Європою. Але я не думаю, що іранці вважатимуть це дорогою ціною. І це хороший спосіб показати свою здатність завдавати економічну шкоду проти Сполучених Штатів", - Сказав Рул.



Коли США вийшли з ядерної угоди, ФБР випустило попередження, що хакери в Ірані "потенційно можуть здійснити ряд операцій у комп'ютерній мережі - від сканування мереж на наявність потенційної вразливості до атак із видаленням даних - проти американських мереж у відповідь на виведення уряду США з ядерної угоди", пише видання.



Компанія Accenture Security, глобальна компанія з консалтингу, управління та технологій, також попередила у вівторок, що нові санкції, "ймовірно, спонукатимуть цю країну активізувати діяльність, що фінансується державою", в тому числі, якщо Іран не зможе зберегти своїх європейських колег відданими ядерному пакту.



Зазначимо, що президент США Дональд Трамп заявив восьмого травня, що Вашингтон виходить з ядерної угоди з Іраном і відновлює режим санкцій щодо Тегерана.



Як повідомляв УНН, 6 серпня президент США Дональд Трамп підписав виконавчий указ про відновлення санкцій проти Ірану, які були скасовані після підписання в січні 2016 року Спільного всеосяжного плану дій щодо ядерної програми Тегерана.



Нагадаємо, керівництво Європейського союзу, а також Франція, Німеччина і Великобританія виступили зі спільною заявою з питання відновлення дії санкцій США щодо Ірану.



