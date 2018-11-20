США ограничат сотрудничество с МВД Австрии из-за пророссийского главы
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. США будут вынуждены ограничить обмен чувствительной информацией с министерством внутренних дел Австрии, которое возглавляет политик Герберт Кикла от правопопулистской “Австрийском партии свободы”, которая занимает пророссийскую позицию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на документ опубликован на сайте Госдепартамента США.
“Руководство МВД от правопопулистской Партии свободы создает перед нами как возможности, так и вызовы. МВД признает качество и результативность наших возможностей в поддержке усилий Австрии в борьбе с терроризмом, противодействия киберпреступности и международной преступности. В то же время, пророссийская позиция Партии свободы заставляет нас взять паузу в том, что касается обмена некоторого рода чувствительной информации”, — говорится в документе.
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В документе, который касается обновленной стратегии развития отношений между США и Австрией, говорится о том, что американская сторона будет повышать двусторонний обмен информацией с Австрией, “следя при этом за протоколами обмена информацией Австрии”.
Как добавляется, правопопулистская партия FPO имеет подписанный контракт с российской партией “Единая Россия”. Контракт подписан с декабря 2016 года на 5 лет. Также, руководители партии FPO неоднократно призывали к отмене санкций против РФ и посещали аннексированный Россией Крым вопреки закону.
Как сообщал УНН, Австрия затягивает работу Европейского союза по делу блокировки “Северного потока-2”, должно прекратиться в следующем году, когда страна уступит председательством в ЕС Румынии.