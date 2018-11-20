США обмежать співпрацю з МВС Австрії через проросійського очільника
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. США будуть вимушені обмежити обмін чутливою інформацією з міністерством внутрішніх справ Австрії, яке очолює політик Герберт Кікль від правопопулістської "Австрійської партії свободи", яка займає проросійську позицію. Про це повідомляє УНН із посиланням на документ опублікований на сайті Держдепартаменту США.
“Керівництво МВС від правопопулістської Партії свободи створює перед нами як можливості, так і виклики. МВС визнає якість та результативність наших можливостей у підтримці зусиль Австрії в боротьбі з тероризмом, протидії кіберзлочинності та міжнародній злочинності. У той же час, проросійська позиція Партії свободи примушує нас взяти паузу в тому, що стосується обміну деякого роду чутливою інформацією”, — йдеться у документі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Австрія отримала від Британії відомості про шпигунство полковника на користь РФ
В документі, який стосується оновленої стратегії розвитку відносин між США та Австрією, йдеться про те, що американська сторона буде підвищувати двосторонній обмін інформацією з Австрією, “слідкуючи при цьому за протоколами обміну інформації Австрії”.
Як додається, правопопулістська партія має підписаний контракт з російською партією “Єдина Росія”. Контракт підписано у грудні 2016 року на 5 років. Очільники партії FPO неодноразово закликали до скасування санкцій проти РФ, а також відвідували анексований Росією Крим всупереч закону.
Як повідомляв УНН, Австрія затягує роботу Європейського союзу по справі блокування “Північного потоку-2”, що має припинитися в наступному році, коли країна поступиться головуванням в ЄС Румунії.