США обмежать співпрацю з МВС Австрії через проросійського очільника

КИЇВ. 20 листопада. УНН. США будуть вимушені обмежити обмін чутливою інформацією з міністерством внутрішніх справ Австрії, яке очолює політик Герберт Кікль від правопопулістської "Австрійської партії свободи", яка займає проросійську позицію. Про це повідомляє УНН із посиланням на документ опублікований на сайті Держдепартаменту США.