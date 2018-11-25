США обещают Украине поддержку в ситуации с обстрелом украинских судов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Соединенные Штаты Америки пристально следят за ситуацией, которая развернулась в Азовском море, когда российские корабли обстреляли украинские. Об этом написал посол Украины в США Валерий Чалый, сообщает УНН.
"Немедленно обратились к американским партнерам с призывом о решительной поддержке Украины и четком сигнале со стороны США агрессору. Заверели о пристальном внимании к развитию ситуации и подготовке реакции с целью недопущения дальнейшей эскалации. Рассчитываем на поддержку нашего Стратегического партнера", - сообщил Чалый.
Он также добавил, что неправомерное применение силы со стороны РФ по отношению к кораблям и персоналу ВМС ВС Украины является провокацией, выводит российскую агрессию против Украины на новый уровень.
"Такие действия в Черном и Азовском морях не только нарушают международно-правовые нормы, но и несут в себе угрозу полномасштабного военного конфликта и безопасности государств Черноморского региона", - считает дипломат.