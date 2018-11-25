США обіцяють Україні підтримку у ситуації з обстрілом українських суден

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Сполучені Штати Америки пильно стежать за ситуацією, яка розгорнулася в Азовському морі, коли російські кораблі обстріляли українські. Про це написав посол України в США Валерій Чалий, повідомляє УНН.

“Негайно звернулися до американських партнерів з закликом про рішучу підтримку України та чіткий сигнал з боку США агресору. Запевнено про пильну увагу до розвитку ситуації та підготовку реакції з метою недопущення подальшої ескалації. Розраховуємо на підтримку нашого Стратегічного партнера”, — повідомив Чалий.

Він також додав, що неправомірне застосування сили з боку РФ по відношенню до кораблів та персоналу ВМС ЗС України є провокацією, що виводить російську агресію проти України на новий рівень.

“Такі дії в Чорному та Азовському морях не тільки порушують міжнародно-правові норми, але й несуть в собі загрозу повномасштабного військового конфлікту та безпеці держав Чорноморського регіону”, — вважає дипломат.

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