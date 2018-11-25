США обіцяють Україні підтримку у ситуації з обстрілом українських суден
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Сполучені Штати Америки пильно стежать за ситуацією, яка розгорнулася в Азовському морі, коли російські кораблі обстріляли українські. Про це написав посол України в США Валерій Чалий, повідомляє УНН.
“Негайно звернулися до американських партнерів з закликом про рішучу підтримку України та чіткий сигнал з боку США агресору. Запевнено про пильну увагу до розвитку ситуації та підготовку реакції з метою недопущення подальшої ескалації. Розраховуємо на підтримку нашого Стратегічного партнера”, — повідомив Чалий.
Він також додав, що неправомірне застосування сили з боку РФ по відношенню до кораблів та персоналу ВМС ЗС України є провокацією, що виводить російську агресію проти України на новий рівень.
“Такі дії в Чорному та Азовському морях не тільки порушують міжнародно-правові норми, але й несуть в собі загрозу повномасштабного військового конфлікту та безпеці держав Чорноморського регіону”, — вважає дипломат.