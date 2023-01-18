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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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США не знают, что могло стать причиной крушения вертолета в Броварах — Кирби

Киев • УНН

 • 501284 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Представитель администрации Джо Байдена по национальной безопасности Джо Кирби провел свой брифинг и прокомментировал падение вертолета в Броварах под Киевом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

США не знают, что могло стать причиной крушения вертолета в Броварах — Кирби

“У нас нет никакого представления о том, что могло быть причиной падения”, — сказал он.

Детали

Также Кирби сказал, что США разделяют опасения Польши по поводу поддержки Беларусью российского вторжения, однако не видят никаких признаков того, что с территории Беларуси в Украину могут вторгнуться наземные войска.

Президент США Джо Байден выразил соболезнования погибшим в результате падения вертолета. Он поблагодарил погибшего главу МВД Дениса Монастырского за его борьбу с агрессией России.

“Мы сохраним это наследие путем укрепления украинских институтов и через наше партнерство с Украиной”, — сказал он.

Напомним

18 января, в Броварах разбился вертолет в котором летели представители МВД Украины, в частности, министр внутренних дел Монастырский, первый заместитель министра Енин и государственный секретарь Лубкович. Все, кто находился на борту — погибли: 3 члена экипажа и 9 дипломатов.

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