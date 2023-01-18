США не знають, що могло стати причиною крушения вертолета в Броварах — Кірбі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Представник адміністрації Джо Байдена з національної безпеки Джо Кірбі провів свій брифінг і прокоментував падіння гелікоптера в Броварах під Києвом. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.
“У нас немає жодного уявлення про те, що могло бути причиною падіння”, — сказав він.
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Також Кірбі сказав, що США поділяють побоювання Польщі щодо підтримки Білоруссю російського вторгнення, проте не бачать жодних ознак того, що з території Білорусі в Україну можуть вторгнутися наземні війська.
Президент США Джо Байден висловив співчуття загиблим у результаті падіння вертольота. Він подякував загиблому главі МВС Денису Монастирському за його боротьбу з агресією Росії.
“Ми збережемо цю спадщину шляхом зміцнення українських інститутів і через наше партнерство з Україною”, — сказав він.
Нагадаємо
18 січня, у Броварах розбився гелікоптер, у якому летіли представники МВС України, зокрема, міністр внутрішніх справ Монастирський, перший заступник міністра Єнін і державний секретар Лубкович. Усі, хто перебував на борту — загинули: 3 члени екіпажу і 9 дипломатів.