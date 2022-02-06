США не исключают, что Россия может аннексировать Донбасс
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Власти США не исключают, что РФ может аннексировать и Донбасс. Об этом в эфире телеканала NBC заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает УНН.
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"Действия РФ могут принимать разные формы, включая возможность того, что они аннексируют оккупированные территории, территории на востоке Украины, известные как Донбасс. Или же они могут предпринять ряд гибридных действий, включая кибератаки, политическую дестабилизацию, или же они могут предпринять полномасштабное вторжение", - заявил Саллинван.
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По его словам, ситуация вокруг Украины находится "в окне, когда что-то может случиться", "эскалация и вторжение могут произойти в любой момент".
"Мы находимся в окне, когда что-то может случиться. Военная эскалация и вторжение на Украину могут произойти в любой момент. Мы считаем, что РФ создала возможности на проведения значительной военной операции", - заявил Салливан.
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В Госдуму РФ внесли проект обращения к президенту России Владимиру Путину "о необходимости признания Л/ДНР".
Авторы назвали этот шаг "обоснованным и морально оправданным".