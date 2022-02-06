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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 57188 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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США не виключають, що Росія може анексувати Донбас

США не виключають, що Росія може анексувати Донбас

Київ • УНН

 • 24012 перегляди

КИЇВ. 6 лютого. УНН. Влада США не виключає, що РФ може анексувати і Донбас. Про це в ефірі телеканалу NBC заявив помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, передає УНН.

Цитата

"Дії РФ можуть приймати різні форми, включаючи можливість того, що вони анексують окуповані території, території на сході України, відомі як Донбас. Або ж вони можуть зробити ряд гібридних дій, включаючи кібератаки, політичну дестабілізацію, або ж вони можуть зробити повномасштабне вторгнення", - заявив Саллінван.

Деталі

За його словами, ситуація навколо України знаходиться "у вікні, коли щось може трапитися", "ескалація і вторгнення можуть відбутися в будь-який момент".

"Ми знаходимося у вікні, коли щось може статися. Військова ескалація і вторгнення і Україну можуть відбутися в будь-який момент. Ми вважаємо, що РФ створила можливості на проведення значної військової операції", - заявив Салліван.

Додамо

У Держдуму РФ внесли проект звернення до президента Росії Володимира Путіна "про необхідність визнання Л/ДНР".

Автори назвали цей крок "обґрунтованим і морально виправданим".

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