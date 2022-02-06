США не виключають, що Росія може анексувати Донбас
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Влада США не виключає, що РФ може анексувати і Донбас. Про це в ефірі телеканалу NBC заявив помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, передає УНН.
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"Дії РФ можуть приймати різні форми, включаючи можливість того, що вони анексують окуповані території, території на сході України, відомі як Донбас. Або ж вони можуть зробити ряд гібридних дій, включаючи кібератаки, політичну дестабілізацію, або ж вони можуть зробити повномасштабне вторгнення", - заявив Саллінван.
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За його словами, ситуація навколо України знаходиться "у вікні, коли щось може трапитися", "ескалація і вторгнення можуть відбутися в будь-який момент".
"Ми знаходимося у вікні, коли щось може статися. Військова ескалація і вторгнення і Україну можуть відбутися в будь-який момент. Ми вважаємо, що РФ створила можливості на проведення значної військової операції", - заявив Салліван.
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У Держдуму РФ внесли проект звернення до президента Росії Володимира Путіна "про необхідність визнання Л/ДНР".
Автори назвали цей крок "обґрунтованим і морально виправданим".