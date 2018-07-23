США не поддерживают референдумов на неподконтрольных территориях Украины - Климпуш-Цинцадзе
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Соединенные Штаты Америки четко поддерживают выполнение минских соглашений и невозможность проведения каких-либо референдумов на неподконтрольных территориях Украины. Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе во время Национального оборонного хакатонов по вопросам безопасности и обороны Украины, передает УНН.
"Была четкая реакция и из Белого дома, и из Совета национальной безопасности США, которая подтверждает то, что США четко занимают позицию поддержки выполнения минских соглашений и невозможности проведения любого референдума на территории нашей страны, по сути ее не контролирует", - сказала вице-премьер, комментируя информацию о том, что якобы на саммите в Хельсинки Путин предложил Трампу провести рефрендум на Донбассе.
Поэтому, подчеркнула Климпуш-Цинцадзе, есть абсолютно четкое заявление, соответствующее всем предыдущим заверениям США в отношении Украины.
Напомним, в Белом доме заявили, что администрация Дональда Трампа "не рассматривает поддержку" призыва президента РФ Владимира Путина к референдуму на востоке Украины.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что на саммите в Хельсинки российский лидер предложил для урегулирования конфликта на востоке Украины провести там референдум.
Украина обратилась к США с просьбой предоставить официальное разъяснение вероятного предложения президента России Владимира Путина Президенту США Дональду Трампу о проведении референдума на Донбассе.