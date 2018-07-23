США не підтримують референдумів на непідконтрольних територіях України - Климпуш-Цинцадзе
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Сполучені Штати Америки чітко підтримують виконання мінських угод і неможливість проведення будь-якого референдуму на непідконтрольних територіях України. Про повідомила віце-прем'єр-міністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе під час Національного оборонного хакатону з питань галузі безпеки і оборони України, передає УНН.
"Була чітка реакція і з Білого дому, і з Ради національної безпеки США, яка підтверджує те, що США чітко займають позицію підтримки виконання мінських угод і неможливості проведення будь-якого референдуму на території нашої країни, яка по суті її не контролює", - сказала віце-прем'єр, коментуючи інформацію про те, що нібито на саміті у Гельсінки Путін запропонував Трампу провести рефрендум на Донбасі.
Тому, наголосила Климпуш-Цинцадзе, є абсолютно чітка заява, яка відповідає усім попереднім запевненням США стосовно України.
Нагадаємо, у Білому домі заявили, що адміністрація Дональда Трампа "не розглядає підтримку" заклику президента РФ Володимира Путіна до референдуму на сході України.
Раніше агентство Bloomberg повідомило, що на саміті в Гельсінкі російський лідер запропонував для врегулювання конфлікту на сході України провести там референдум.
Україна звернулася до США з проханням надати офіційне роз'яснення ймовірної пропозиції президента Росії Володимира Путіна Президенту США Дональду Трампу про проведення референдуму на Донбасі.