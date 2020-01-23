США имеют обязательства перед Украиной после ее отказа от ядерного оружия - Помпео
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. После отказа Украины от ядерного арсенала, США обязались помогать ей. Об этом в интервью Bloomberg TV заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает УНН.
"Украина находится на грани демократии и тирании в самой восточной части Европы. Это - страна, которая отдала свое ядерное оружие в конце "холодной войны", и Америка взяла на себя обязательства, что мы будем помогать им в ряде вещей, чтобы они продолжали находиться в безопасности и были суверенной нацией. Мы беспокоимся за демократию везде", - отметил он.
Госсекретарь подчеркнул также, что Украина - "огромный торговый партнер для США".
"Думаю, уровень ресурсов, которые мы туда вкладываем - отражает уровень заинтересованности", - добавил Помпео.
Как сообщалось ранее в УНН, Помпео подтвердил, что скоро посетит Украину.