США имеют обязательства перед Украиной после ее отказа от ядерного оружия - Помпео

"Украина находится на грани демократии и тирании в самой восточной части Европы. Это - страна, которая отдала свое ядерное оружие в конце "холодной войны", и Америка взяла на себя обязательства, что мы будем помогать им в ряде вещей, чтобы они продолжали находиться в безопасности и были суверенной нацией. Мы беспокоимся за демократию везде", - отметил он.

Госсекретарь подчеркнул также, что Украина - "огромный торговый партнер для США".

"Думаю, уровень ресурсов, которые мы туда вкладываем - отражает уровень заинтересованности", - добавил Помпео.

Как сообщалось ранее в УНН, Помпео подтвердил, что скоро посетит Украину.