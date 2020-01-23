США мають зобов'язання перед Україною після її відмови від ядерної зброї - Помпео
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Після відмови України від ядерного арсеналу, США взяли на себе зобов'язання допомагати їй. Про це в інтерв'ю Bloomberg TV заявив держсекретар США Майк Помпео, передає УНН.
"Україна знаходиться на межі демократії і тиранії в найсхіднішій частині Європи. Це - країна яка віддала свою ядерну зброю в кінці "холодної війни", і Америка взяла на себе зобов'язання, що ми будемо допомагати їм в ряді речей, щоб вони продовжували перебувати у безпеці і були суверенною нацією. Ми турбуємося за демократію всюди", - зазначив він.
Держсекретар підкреслив також, що Україна - "величезний торговий партнер для США".
"Думаю, рівень ресурсів, які ми туди вкладаємо - відображає рівень зацікавленості", - додав Помпео.
Як повідомлялося раніше в УНН, Помпео підтвердив, що скоро відвідає Україну.