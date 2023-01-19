США намерены адаптировать украинское приложение "Дія" для других стран — Axios
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. США надеются “повторить успех” украинской программы “Дія” для создания аналогичных систем в других странах. Об этом в рамках Всемирного экономического форума в Давосе рассказала администратор USAID Саманта Павер. Об этом сообщает Axios, передает УНН.
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“Украина готова поделиться своим подходом и технологиями с другими странами, а USAID планирует начать обсуждение со странами относительно потенциального использования „Дии“ как шаблона для создания собственных программ”, — отметила Пауэр.
Известно, что заинтересовалось проектом уже правительство Молдовы, которое также надеется на партнерство с южными странами.
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