США намерены адаптировать украинское приложение "Дія" для других стран — Axios

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“Украина готова поделиться своим подходом и технологиями с другими странами, а USAID планирует начать обсуждение со странами относительно потенциального использования „Дии“ как шаблона для создания собственных программ”, — отметила Пауэр.

Известно, что заинтересовалось проектом уже правительство Молдовы, которое также надеется на партнерство с южными странами.

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