США мають намір адаптувати український застосунок «Дія» для інших країн – Axios
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. США сподіваються «повторити успіх» української програми «Дія» для створення аналогічних систем в інших країнах. Про це в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі розповіла адміністраторка USAID Саманта Павер. Про це повідомляє Axios, передає УНН.
Цитата
“Україна готова поділитися своїм підходом і технологіями з іншими країнами, а USAID планує розпочати обговорення з країнами щодо потенційного використання „Дії“ як шаблону для створення власних програм”, — зазначила Павер.
Відомо, що зацікавився проєктом уже уряд Молдови, який також сподівається на партнерство з країнами півдня.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Мінцифри розповіли, які оновлення чекають на українців в “Дії”