США мають намір адаптувати український застосунок «Дія» для інших країн – Axios

Цитата

“Україна готова поділитися своїм підходом і технологіями з іншими країнами, а USAID планує розпочати обговорення з країнами щодо потенційного використання „Дії“ як шаблону для створення власних програм”, — зазначила Павер.

Відомо, що зацікавився проєктом уже уряд Молдови, який також сподівається на партнерство з країнами півдня.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Мінцифри розповіли, які оновлення чекають на українців в “Дії”