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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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13:44 • 10162 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

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США мають намір адаптувати український застосунок «Дія» для інших країн – Axios

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 січня. УНН. США сподіваються «повторити успіх» української програми «Дія» для створення аналогічних систем в інших країнах. Про це в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі розповіла адміністраторка USAID Саманта Павер. Про це повідомляє Axios, передає УНН.

США мають намір адаптувати український застосунок «Дія» для інших країн – Axios

Цитата

“Україна готова поділитися своїм підходом і технологіями з іншими країнами, а USAID планує розпочати обговорення з країнами щодо потенційного використання „Дії“ як шаблону для створення власних програм”, — зазначила Павер.

Відомо, що зацікавився проєктом уже уряд Молдови, який також сподівається на партнерство з країнами півдня.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Мінцифри розповіли, які оновлення чекають на українців в “Дії”

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