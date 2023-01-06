Буде багато фундаментальних змін: у Мінцифри розповіли, які оновлення чекають на українців в “Дії”

Цитата

“У нас є чіткий план оновлення “Дії”, починаючи з січня. Тому закінчуємо послугу перереєстрації авто, працюємо над судовими послугами. Ми в цьому році будемо робити багато фундаментальних змін. Починаємо займатися судовою системою, цифровізацією – і це буде один з пріоритетів”, – заявив Федоров.

Деталі

Він зазначив. що є зацікавленість партнерів у покращенні додатку – зокрема, у якісному аудиті, плані розвитку Судової системи (йдеться про цифрову складову).

“Ми зараз активно займаємось електронним акцизом. Вже зареєстрували законопроект, і також в цьому році плануємо зробити велику роботу. Це збереження великих коштів бюджету. Це послуги для військових – окремий важливий трек, поки що коментувати не буду. Це може бути як і інформація для ворога з одного боку. З іншого боку – будемо рухатися поступово і дивитися, яка швидкість змін і ефективність співпраці з Міноборони. В кожному напрямку будуть зміни. І ми плануємо в цьому році закінчити всі найпопулярніші послуги в України і цифровізацію цих послуг”, – пояснив Федоров.

Очільник Мінцифри також прокоментував можливість у майбутньому електронного голосування у виборах Президента. Він наголосив, що для цього необхідна довіра цифрової держави, правоохоронних органів, судової системи та працююча судова система.

“І після цього, можливо колись, держави, або конкретно Україна може бути готова до електронного голосування. Для цього потрібно, щоб працювали інклюзивні інститути. А в нас ще великий шлях, що потрібно реформувати. Тому довіра людей і безпека системи – це ключові речі. З точки зору безпеки - ми рухаємось. З точки зору довіри - потрібно запитати у людей”, – додав міністр.

Доповнення

Міністерство цифрової трансформації запустило бета-тестування послуги отримання судових рішень через застосунок "Дія".