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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Будет много фундаментальных изменений: в Минцифры рассказали, какие обновления ждут украинцев в "Дії"

Киев • УНН

 • 942198 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. В 2023 году украинцев ожидают новые обновления в приложении “Дія”. Как сообщил в эфире национального телемарафона министр цифровой трансформации Михаил Федоров, в этом году произойдет много фундаментальных изменений, передает УНН.

Будет много фундаментальных изменений: в Минцифры рассказали, какие обновления ждут украинцев в "Дії"

Цитата

“У нас есть четкий план обновления “Дії”, начиная с января. Поэтому заканчиваем услугу перерегистрации авто, работаем над судебными услугами. Мы в этом году будем делать много фундаментальных изменений. Начинаем заниматься судебной системой, цифровизацией – и это будет один из приоритетов”, – заявил Федоров.

Детали

Он отметил, что есть заинтересованность партнеров в улучшении приложения – в частности, в качественном аудите, плане развития Судебной системы (речь идет о цифровой составляющей).

“Мы сейчас активно занимаемся электронным акцизом. Уже зарегистрировали законопроект, и также в этом году планируем сделать большую работу. Это сохранение больших средств бюджета. Это услуги для военных – отдельный важный трек, пока комментировать не буду. Это может быть как и информация для врага с одной стороны. С другой стороны – будем двигаться постепенно и смотреть, какая скорость изменений и эффективность сотрудничества с Минобороны. В каждом направлении будут изменения. И мы планируем в этом году закончить все самые популярные услуги в Украине и цифровизацию этих услуг”, – пояснил Федоров.

Глава Минцифры также прокомментировал возможность в будущем электронного голосования на выборах Президента. Он отметил, что для этого необходимо доверие цифрового государства, правоохранительных органов, судебной системы и работающая судебная система.

“И после этого, возможно когда-то, государства, или конкретно Украина может быть готова к электронному голосованию. Для этого нужно, чтобы работали инклюзивные институты. А у нас еще большой путь, который нужно реформировать. Поэтому доверие людей и безопасность системы – это ключевые вещи. С точки зрения безопасности - мы движемся. С точки зрения доверия - нужно спросить у людей”, – добавил министр.

Дополнение

Министерство цифровой трансформации запустило бета-тестирование услуги получения судебных решений через приложение "Дія".

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