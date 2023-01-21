США: страны Африки могут сэкономить 6 млрд. долларов в год благодаря ограничению цен на российскую нефть
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Война России в Украине особенно сильно сказалась на африканцах, обостряя продовольственную безопасность и лишний раз тормозя экономику континента, заявила министр финансов США Джанет Йеллен в столице Сенегала Дакаре в пятницу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.
Детали
Йеллен сказала, что прекращение войны было бы лучшим шагом, чтобы помочь мировой экономике, но, по подсчетам ведомства, ограничение цен на российскую нефть и нефтепродукты введенные “Группой семи”, чтобы ограничить доходы России, может сэкономить 17-ти африканским странам 6 миллиардов долларов США ежегодно.
В выступлении в начале визита в три страны Африки, Йеллен сказала, что некоторые страны с развивающимися экономиками экономят даже больше, потому что используют ограничения цен, чтобы получить большие скидки от России, и Министерство финансов поощряет других последовать этому примеру.
Напомним
Страны G7 и Австралия ввели ограничения цены на нефть РФ 5 декабря, запретив использование западных услуг морского страхования, финансирования и других услуг для российской нефти стоимостью более 60 долларов за баррель. Дополнительное ограничение на российские нефтепродукты, такие как дизель и мазут, должно вступить в силу 5 февраля.