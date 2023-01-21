США: страны Африки могут сэкономить 6 млрд. долларов в год благодаря ограничению цен на российскую нефть

Детали

Йеллен сказала, что прекращение войны было бы лучшим шагом, чтобы помочь мировой экономике, но, по подсчетам ведомства, ограничение цен на российскую нефть и нефтепродукты введенные “Группой семи”, чтобы ограничить доходы России, может сэкономить 17-ти африканским странам 6 миллиардов долларов США ежегодно.

В выступлении в начале визита в три страны Африки, Йеллен сказала, что некоторые страны с развивающимися экономиками экономят даже больше, потому что используют ограничения цен, чтобы получить большие скидки от России, и Министерство финансов поощряет других последовать этому примеру.

Напомним

Страны G7 и Австралия ввели ограничения цены на нефть РФ 5 декабря, запретив использование западных услуг морского страхования, финансирования и других услуг для российской нефти стоимостью более 60 долларов за баррель. Дополнительное ограничение на российские нефтепродукты, такие как дизель и мазут, должно вступить в силу 5 февраля.