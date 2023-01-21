США: країни Африки можуть заощадити 6 млрд доліра на рік завдяки обмеженню цін на російську нафту

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Єллен сказала, що припинення війни було б найкращим кроком, щоб допомогти світовій економіці, але, за підрахунками відомства, обмеження цін на російську нафту та нафтопродукти введені “Групою семи”, щоб обмежити доходи Росії, може заощадити 17-ти африканським країнам 6 мільярдів доларів США щорічно.

У виступі на початку візиту до трьох країн Африки, Єллен сказала, що деякі країни з економіками, що розвиваються, заощаджують навіть більше, бо використовують обмеження цін, щоб отримати більші знижки від Росії, і Міністерство фінансів заохочує інших наслідувати цей приклад.

Нагадаємо

Країни G7 та Австралія ввели обмеження ціни на нафту РФ 5 грудня, заборонивши використання західних послуг морського страхування, фінансування та інших послуг для російської нафти вартістю понад 60 доларів за барель. Додаткове обмеження на російські нафтопродукти, такі як дизель та мазут, має набути чинності 5 лютого.