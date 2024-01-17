США хотят внести хуситов в список международных террористических организаций
Киев • УНН
Соединенные Штаты рассматривают возможность включения йеменской группировки Хути в список международных террористических организаций из-за их нападений на торговые суда в Красном море.
США могут вернуть хуситам статус международной террористической организации в связи с их нападениями на торговые суда в Красном море. Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники, передает УНН.
Детали
В феврале США исключили хуситов из списка террористических организаций, в который их в свое время внесла администрация экс-президента Дональда Трампа.
Тогда считалось, что такой статус будет препятствовать группировке, которая контролирует значительную часть Йемена, оказывать критически важную помощь населению.
США уничтожили четыре противокорабельные ракеты хуситов на территории Йемена16 январь 2024, 20:34 • 18982 просмотра
США хотят внести хуситов в список международных террористических организаций
Соединенные Штаты рассматривают возможность включения йеменской группировки Хути в список международных террористических организаций из-за их нападений на торговые суда в Красном море.
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