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США хотят внести хуситов в список международных террористических организаций

Киев  •  УНН

17 январь 2024, 01:40  •  10789 просмотра

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Соединенные Штаты рассматривают возможность включения йеменской группировки Хути в список международных террористических организаций из-за их нападений на торговые суда в Красном море.

США могут вернуть хуситам статус международной террористической организации в связи с их нападениями на торговые суда в Красном море. Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники, передает УНН.

Детали

В феврале США исключили хуситов из списка террористических организаций, в который их в свое время внесла администрация экс-президента Дональда Трампа.

Тогда считалось, что такой статус будет препятствовать группировке, которая контролирует значительную часть Йемена, оказывать критически важную помощь населению.

США уничтожили четыре противокорабельные ракеты хуситов на территории Йемена16 январь 2024, 20:34 • 18982 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Политика
США хочуть внести хуситів до списку міжнародних терористичних організацій
The US wants to add Houthis to the list of international terrorist organizations
Новости по теме

США хотят внести хуситов в список международных террористических организаций

Соединенные Штаты рассматривают возможность включения йеменской группировки Хути в список международных террористических организаций из-за их нападений на торговые суда в Красном море.

Политика •   •  10789 просмотра
США хотят внести хуситов в список международных террористических организаций

Обстрел Одессы: стало известно об одном пострадавшем

Атака беспилотника в Одессе, по сообщениям, привела к ранениям, в том числе 62-летнего мужчины, и повреждению гражданской жилой инфраструктуры. Сообщается о пожарах и ранениях среди гражданского населения.

Война •   •  11783 просмотра
Обстрел Одессы: стало известно об одном пострадавшем

Беларусь внесла ядерное оружие в свою военную доктрину

Беларусь в своей обновленной военной доктрине впервые рассматривает возможность применения ядерного оружия. Этот шаг последовал за прошлогодним заявлением России о развертывании тактического ядерного оружия в Беларуси.

Война •   •  12895 просмотра
Беларусь внесла ядерное оружие в свою военную доктрину

Обстрел Харькова: количество пострадавших возросло до 17

Количество жертв российского авиаудара по Харькову, Украина, возросло до 17 человек. 12 человек госпитализированы, а остальным оказана помощь на месте. Удар также нанес ущерб по меньшей мере 10 жилым домам.

Война •   •  13269 просмотра
Обстрел Харькова: количество пострадавших возросло до 17

В россии заявили об атаке донов над Белгородским районом

Российская противовоздушная оборона сбила семь беспилотников над Белгородской областью, нанеся ущерб зданиям, но о жертвах не сообщается. Губернатор подтвердил отключение электроэнергии и пожары, на место происшествия выехали экстренные службы.

Война •   •  12920 просмотра
В россии заявили об атаке донов над Белгородским районом

Израиль и ХАМАС договорились о поставках медикаментов и гуманитарной помощи в Газу

Израиль и ХАМАС договорились об отправке медикаментов и гуманитарной помощи в сектор Газа при посредничестве Катара и Франции. Два катарских самолета доставят помощь в Аль-Ариш, а затем в Газу через пограничный переход Рафах.

Новости Мира •   •  10941 просмотра
Израиль и ХАМАС договорились о поставках медикаментов и гуманитарной помощи в Газу

Иран нанес удары по Пакистану

Иран нарушил воздушное пространство Пакистана, совершив атаку, в результате которой погибли двое детей и еще трое получили ранения, говорится в заявлении пакистанского министерства. Пакистанская сторона выразила решительный протест иранским высокопоставленным чиновникам в Тегеране.

Новости Мира •   •  11892 просмотра
Иран нанес удары по Пакистану

Нидерланды и Дания подготовили для отправки в Украину два танка Leopard 2

Первые два из 14 танков Leopard 2A4, которые Нидерланды и Дания совместно закупили для Украины, прошли капитальный ремонт и готовы к отправке. Остальные танки будут доставлены этим летом.

Новости Мира •   •  12367 просмотра
Нидерланды и Дания подготовили для отправки в Украину два танка Leopard 2

Google предоставит правительству Украины 5 тысяч ключей безопасности - Федоров

Google предоставит 5 000 ключей безопасности украинскому правительству, что будет способствовать повышению уровня кибербезопасности и безопасности в Интернете. Ключи заменят традиционные пароли на физическую верификацию, что повысит безопасность учетных записей.

Политика •   •  16788 просмотра
Google предоставит правительству Украины 5 тысяч ключей безопасности - Федоров

российские военные обстреляли 7 громад Сумской области

По сообщениям, российские военные обстреляли семь населенных пунктов в Сумской области 17 раз за один день, зафиксировав в общей сложности 101 взрыв. Атаки осуществлялись различными методами, включая минометные обстрелы, удары беспилотников и ствольную артиллерию.

Война •   •  14932 просмотра
российские военные обстреляли 7 громад Сумской области