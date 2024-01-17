США хотят внести хуситов в список международных террористических организаций

США могут вернуть хуситам статус международной террористической организации в связи с их нападениями на торговые суда в Красном море. Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники, передает УНН.

Детали

В феврале США исключили хуситов из списка террористических организаций, в который их в свое время внесла администрация экс-президента Дональда Трампа.

Тогда считалось, что такой статус будет препятствовать группировке, которая контролирует значительную часть Йемена, оказывать критически важную помощь населению.

США уничтожили четыре противокорабельные ракеты хуситов на территории Йемена