США хочуть внести хуситів до списку міжнародних терористичних організацій

США можуть повернути хуситам статус міжнародної терористичної організації у звʼязку з їхніми нападами на торговельні судна в Червоному морі. Про це повідомляє CNN із посиланням на власні джерела, передає УНН.

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У лютому США виключили хуситів зі списку терористичних організацій, до якого їх свого часу внесла адміністрація експрезидента Дональда Трампа.

Тоді вважалося, що такий статус перешкоджатиме угрупованню, яке контролює значну частину Ємену, надавати критично важливу допомогу населенню.

США знищили чотири протикорабельні ракети хуситів на території Ємену