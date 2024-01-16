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США знищили чотири протикорабельні ракети хуситів на території Ємену

США знищили чотири протикорабельні ракети хуситів на території Ємену

Київ • УНН

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Американські військові знищили чотири протикорабельні балістичні ракети Хуті в Ємені, які були готові до запуску. Ця акція стала наслідком постійних нападів хуситів на судна в Червоному морі, які порушують світове судноплавство і викликають побоювання щодо глобальної інфляції та дестабілізації на Близькому Сході.

Американські військові знищили чотири протикорабельні балістичні ракети хуситів на території Ємену. Ці ракети були готові до запуску, пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Удар США був завданий наступного дня після того, як хусити вдарили протикорабельною балістичною ракетою по суховантажному судну Gibraltar Eagle, яке належить і експлуатується США.

Напади хуситів на кораблі Червоного моря тривали навіть після того, як минулого тижня США та Британія розпочали першу хвилю ударів , щоб знизити їхні військові можливості.

Доповнення

Хусити, які контролюють найбільш густонаселені частини Ємену, стверджують, що їхні напади на комерційні судна спрямовані на підтримку палестинців у війні Ізраїлю в Газі. Їхні напади порушили глобальне судноплавство та розпалили побоювання глобальної інфляції. Вони також посилили стурбованість тим, що наслідки війни Ізраїлю та ХАМАСу можуть дестабілізувати Близький Схід.

В Аденській затоці ракетою хуситів уражено американський корабель15.01.24, 19:25 • 25294 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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