США уничтожили четыре противокорабельные ракеты хуситов на территории Йемена

Американские военные уничтожили четыре противокорабельные баллистические ракеты хуситов на территории Йемена. Эти ракеты были готовы к запуску, пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Удар США был нанесен на следующий день после того, как хуситы ударили противокорабельной баллистической ракетой по сухогрузному судну Gibraltar Eagle, которое принадлежит и эксплуатируется США.

Нападения хуситов на корабли Красного моря продолжались даже после того, как на прошлой неделе США и Великобритания начали первую волну ударов, чтобы снизить их военные возможности.

Дополнение

Хуситы, которые контролируют самые густонаселенные части Йемена, утверждают, что их нападения на коммерческие суда направлены на поддержку палестинцев в войне Израиля в Газе. Их нападения нарушили глобальное судоходство и разожгли опасения глобальной инфляции. Они также усилили обеспокоенность тем, что последствия войны Израиля и ХАМАСа могут дестабилизировать Ближний Восток.

В Аденском заливе ракетой хуситов поражен американский корабль