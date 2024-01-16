США уничтожили четыре противокорабельные ракеты хуситов на территории Йемена

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Суд обязал ГБР открыть дело о злоупотреблениях в Нацбанке
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Суд обязал ГБР открыть дело о злоупотреблениях в Нацбанке

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Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: депутату Батрину назначили психиатрическую экспертизу
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Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: депутату Батрину назначили психиатрическую экспертизу

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Нужно определить конкретный орган, который будет расследовать преступления судей - нардеп
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Нужно определить конкретный орган, который будет расследовать преступления судей - нардеп

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Пиар на миллионы: как ФГВФЛ сливает средства на эко-блокноты и продвижение в соцсетях
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Пиар на миллионы: как ФГВФЛ сливает средства на эко-блокноты и продвижение в соцсетях

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Результаты исследований по недавним массированным ударам рф тоже должны стать доказательной базой для Международного уголовного суда - Рувин
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Результаты исследований по недавним массированным ударам рф тоже должны стать доказательной базой для Международного уголовного суда - Рувин

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Военный эксперт рассказал, какие задачи выполняли и как работали сбитые ВСУ вражеские самолеты А-50 и Ил-22
15 января  •  121164 просмотра

Военный эксперт рассказал, какие задачи выполняли и как работали сбитые ВСУ вражеские самолеты А-50 и Ил-22

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Недостатки в производстве, низкое качество материалов: Рувин объяснил, почему часть вражеских ракет не долетает до Украины и падает в рф
15 января  •  139394 просмотра

Недостатки в производстве, низкое качество материалов: Рувин объяснил, почему часть вражеских ракет не долетает до Украины и падает в рф

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Эксперт: отмена банковской тайны - мечта Гетманцева, которая приведет к обложению налогами всего и всех
15 января  •  139805 просмотра

Эксперт: отмена банковской тайны - мечта Гетманцева, которая приведет к обложению налогами всего и всех

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Неделя для активных действий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 января
15 января  •  145660 просмотра

Неделя для активных действий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 января

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Правоохранители обязаны проверить информацию о возможном подкупе судей ВС по делу агента фсб Шепелева - эксперт
15 января  •  142870 просмотра

Правоохранители обязаны проверить информацию о возможном подкупе судей ВС по делу агента фсб Шепелева - эксперт

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Новости по теме

США уничтожили четыре противокорабельные ракеты хуситов на территории Йемена

Американские военные уничтожили четыре противокорабельные баллистические ракеты Хути в Йемене, которые были готовы к запуску. Эта акция стала следствием постоянных нападений хуситов на суда в Красном море, которые нарушают мировое судоходство и вызывают опасения относительно глобальной инфляции и дестабилизации на Ближнем Востоке.

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США уничтожили четыре противокорабельные ракеты хуситов на территории Йемена

Оккупанты, предварительно, ударили по центру Харькова двумя ракетами С-300: известно о четырех пострадавших

российские войска выпустили две ракеты С-300 по гражданской жилой инфраструктуре Харькова, сообщил Олег Синегубов, председатель Харьковской областной военной администрации.

Война •   •  7190 просмотра
Оккупанты, предварительно, ударили по центру Харькова двумя ракетами С-300: известно о четырех пострадавших

Умеров и спикер Сейма Латвии обсудили саммит НАТО в Вашингтоне

Министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с главой парламентской делегации Латвии Дайгой Мериной, чтобы обсудить укрепление государственных границ и предстоящий саммит НАТО. Умеров выразил благодарность за поддержку Латвией Украины в борьбе с российской агрессией.

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Умеров и спикер Сейма Латвии обсудили саммит НАТО в Вашингтоне

Харьков под ракетным ударом рф: в городе раздаются взрывы

российская армия наносит ракетные удары по Харькову. В городе раздаются взрывы.

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Харьков под ракетным ударом рф: в городе раздаются взрывы

Байден пригласил лидеров Конгресса обсудить законопроект о помощи Украине - Politico

Президент США Джо Байден пригласил лидеров Конгресса на встречу в Белый дом, чтобы обсудить законопроект о национальной безопасности для помощи Украине.

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Байден пригласил лидеров Конгресса обсудить законопроект о помощи Украине - Politico

Обсудили перспективу объединения технологических усилий Украины и НАТО для победы: Залужный поговорил с председателем военного комитета Альянса

Командующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный обсудил с Председателем Военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром объединение технологических усилий с НАТО для победы. Ключевые вопросы будут детально обсуждены на предстоящем заседании Совета Украина-НАТО.

Война •   •  16197 просмотра
Обсудили перспективу объединения технологических усилий Украины и НАТО для победы: Залужный поговорил с председателем военного комитета Альянса

Сколько детей Украина потеряла из-за рф за 10 лет войны: основатель Save Ukraine обнародовал данные

За последнее десятилетие конфликта в Украине около 20 000 детей были фактически "потеряны" и выросли под российским влиянием, говорит Николай Кулеба, основатель фонда "Save Ukraine".

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Сколько детей Украина потеряла из-за рф за 10 лет войны: основатель Save Ukraine обнародовал данные

Блокада снята: восстановлено движение грузовиков в пункте пропуска Ягодин-Дорогуск

Польские перевозчики прекратили акцию протеста на границе, движение грузовиков через пункт пропуска Ягодин-Дорогуск восстановлено.

Экономика •   •  17799 просмотра
Блокада снята: восстановлено движение грузовиков в пункте пропуска Ягодин-Дорогуск

В рф пылает склад готовой продукции из полиэтилена

На складе готовой полиэтиленовой продукции в пензе, россия, произошел масштабный пожар, который охватил 700 квадратных метров. О пострадавших пока что не сообщается.

Новости Мира •   •  14554 просмотра
В рф пылает склад готовой продукции из полиэтилена

Авиаудар рф по жилому сектору Нью-Йорка: под завалами все еще могут находиться люди, поиски приостановлены

Поисково-спасательные работы приостановлены согласно решению комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Торецкой городской военной администрации из-за составляющей безопасности.

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Авиаудар рф по жилому сектору Нью-Йорка: под завалами все еще могут находиться люди, поиски приостановлены