США планируют потратить более $4 млрд на базы в Британии, включая хранилища для ядерного оружия
Киев • УНН
Соединенные Штаты планируют потратить 4,2 млрд долларов на модернизацию баз в Великобритании, включая строительство новых хранилищ для ядерного оружия. Часть средств пойдет на обновление авиабазы, откуда бомбардировщики наносили удары по Ирану.
Соединенные Штаты планируют инвестировать более 4 млрд долларов в модернизацию своих военных и разведывательных баз в Великобритании. В частности, часть проектов предусматривает строительство новых хранилищ для ядерного оружия. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на документы Пентагона, передает УНН.
Детали
По данным издания, общая стоимость текущих проектов по проектированию, строительству и модернизации американских военных объектов в Великобритании составляет 4,2 млрд долларов. Еще 1,3 млрд долларов находятся на стадии предварительного планирования.
Документы свидетельствуют, что в графстве Саффолк планируется строительство новых бункеров, которые, вероятно, будут использоваться для хранения американского ядерного оружия. Также запланирована модернизация объектов, обеспечивающих деятельность подразделений, выполняющих секретные операции.
Отдельно Пентагон намерен обновить авиабазу в графстве Глостершир. Именно оттуда в этом году американские стратегические бомбардировщики совершали вылеты для ударов по Ирану по приказу президента США Дональда Трампа.
Кроме того, согласно документам, еще 163 млн долларов планируется направить на модернизацию секретной американской разведывательной базы в Великобритании.
Как отмечает The Guardian, эти планы демонстрируют масштаб американского военного присутствия в Великобритании, где в настоящее время более 12 тыс. военнослужащих США размещены как минимум на 15 военных базах и других объектах.
В то же время, пишет издание, в стране продолжаются дискуссии о целесообразности дальнейшего размещения американских военных баз. Несмотря на это, британские правительства на протяжении более 70 лет рассматривали их как один из ключевых элементов оборонного партнерства с США.
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