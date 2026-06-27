Финляндия разрешила транзит ядерного оружия через страну

Президент Финляндии Александр Стубб подписал поправки к закону о ядерной энергетике, которые разрешат ввоз и транзит ядерного оружия через территорию страны. Об этом сообщается на сайте финского парламента, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что закон вступит в силу уже 1 июля и отменит нынешние запреты на такие операции.

В то же время, согласно документу, после вступления закона в силу Финляндия продолжит соблюдать Договор о нераспространении ядерного оружия и другие международные обязательства.

Справочно

Закон о ядерной энергетике, принятый в 1987 году, запрещал импорт, производство, хранение и детонацию ядерных взрывчатых веществ на территории Финляндии.

Напомним

На днях министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что сейчас не настало время для начала переговоров с россией. В то же время в Европейском Союзе уже обсуждают возможность восстановления контактов с москвой.

Финляндия отменяет запрет на ядерное оружие на фоне роста рисков для безопасности