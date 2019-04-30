США и Турция провели совместные военно-морские учения в Черном море
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Американский эсминец USS Ross в субботу в Черном море принял участие в совместных военно-морских учениях с турецкими кораблями и самолетами. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на ВМС США, передает УНН.
Сообщается, что американские ВМС регулярно проводят учения с союзниками и партнерами в Черном море, тем самым повышая региональную морскую стабильность, совместную готовность и военно-морской потенциал.
Ранее в апреле министры иностранных дел стран НАТО в Вашингтоне договорились о ряде мер по противодействию России в регионе Черного моря.
Пять военных кораблей НАТО приняли участие в ежегодных черноморских военно-морских учениях "Морской щит-2019" под командованием Румынии, которые завершились в середине апреля.
В ответ Черноморский флот России провел серию параллельных учений.